”Aujourd’hui, avec le soutien et la coopération totale du président, le Département de la Justice effectue une perquisition planifiée à son domicile de Rehoboth, dans le Delaware”, a écrit Bob Bauer, l’avocat personnel de Biden, dans un communiqué. “La perquisition d’aujourd’hui est une étape supplémentaire dans un processus approfondi et opportun que nous continuerons à soutenir et à faciliter pleinement. Nous aurons de plus amples informations à la fin de la recherche d’aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

Le FBI a fait une descente dans la maison de plage du président Biden à Rehoboth Beach, dans le Delaware ©Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

C’est la troisième fouille dont fait l’objet Joe Biden. Les enquêteurs avaient auparavant perquisitionné son domicile à Wilmington et ses bureaux à Washington où des documents secrets de l’administration Obama (dont Biden était vice-président) avaient été retrouvés.

Le FBI a désormais envahi sa maison de plage à Rehoboth Beach. La recherche est toujours en cours.

Cette recherche intervient le jour où le ministère de la Justice a annoncé que l’avocat spécial Robert Hur avait officiellement pris ses fonctions pour superviser l’enquête sur le traitement des documents confidentiels par Biden.