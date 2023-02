La mise en garde de Zelensky: "La Russie est en train de concentrer ses forces pour se venger de l'Ukraine et de l'Europe"

Ces derniers jours, l'armée russe a intensifié ses assauts dans l'est et dans le sud de l'Ukraine, revendiquant des gains autour de la ville pilonnée de Bakhmout et proche de Vougledar.

Selon le président ukrainien, "le rêve d'une Europe pacifique ne peut être réalisé qu'avec l'Ukraine et seulement en battant la Russie et son agression".

A noter que Zelensky a appelé également l'Union européenne à adopter "plus vite" de nouvelles sanctions contre la Russie. "On voit aujourd'hui que le rythme des sanctions en Europe a un peu ralenti. Plus cette tâche sera faite vite et qualitativement, plus nous serons proches de la défaite de l'agression russe", a-t-il déclaré.

La conférence de presse commune entre les deux dirigeants se tenait juste avant une réunion de travail entre les équipes de Mme von der Leyen, entourée de 14 commissaires et du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et celles de Volodymyr Zelensky.

Vendredi, un sommet UE-Ukraine se tiendra à Kiev avec Mme von der Leyen, M. Zelensky, et le président du Conseil européen, Charles Michel, plusieurs mois après l'obtention par l'Ukraine de son statut de candidat officiel à l'adhésion à l'UE.

Le sommet de vendredi est une "étape logique et importante" vers "l'intégration" de l'Ukraine à l'Union européenne, a plaidé vendredi le dirigeant ukrainien.

Une telle procédure d'adhésion à l'UE peut toutefois prendre des années, les critères mis en place par Bruxelles en amont étant particulièrement stricts, notamment contre la corruption, un mal qui ronge toujours le pays.