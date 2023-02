Qatargate: "Je n'ai vraiment rien à me reprocher", confie Marc Tarabella

"Par respect pour les autorités judiciaires et pour le travail d'enquête, je me suis retenu de commenter les accusations dans la presse. C'était très tentant d'y répondre, d'autant que je suis innocent, mais je ne me suis toujours pas exprimé et je ne le ferai pas encore aujourd'hui afin de réserver la primeur de mes explications à monsieur le juge. Sachez en tout cas que je n'ai vraiment rien à me reprocher", a-t-il conclu.