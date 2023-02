Bobi, le plus vieux chien encore en vie, vient de battre deux records du monde: "C'est également le chien à la plus grande longévité de l’histoire"

Il a vécu toute sa vie avec la famille Costa dans le village de Conqueiros, près de la côte ouest du Portugal, après être né avec trois frères et sœurs dans une dépendance. Leonel Costa, qui avait huit ans à l'époque, a déclaré que ses parents avaient trop d'animaux et avaient dû abattre les chiots, mais Bobi s'est échappé.

Leonel et ses frères ont caché l'existence du chien à leurs parents jusqu'à ce qu'il soit finalement découvert et fasse partie de la famille, qui le nourrit de la même nourriture qu'eux. "Entre une boîte de nourriture pour animaux ou un morceau de viande, Bobi n'hésite pas et choisit notre nourriture", déclare-t-il.

Mis à part une frayeur en 2018 lorsqu'il a été hospitalisé après s'être soudainement effondré en raison de difficultés respiratoires, Bobi a connu une vie relativement sans problème. C'est peut-être dans le sang car la maman de Bobi a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Cependant, le temps a fait des ravages sur Bobi, qui a maintenant du mal à marcher et une aggravation de la vue.

Le Guinness Book a mis à jour ses records et a annoncé que Bobi était à la fois le plus vieux chien vivant et le plus vieux chien de tous les temps. "En effet, c'est également le chien à la plus grande longévité de l’histoire", raconte Leonel Costa.