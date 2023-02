Fin de la guerre en Ukraine: Joe Biden a la solution, mais...

Mais tant du côté américain que de la Russie, on rejette catégoriquement cette hypothèse. La Maison Blanche a déclaré au magazine américain Newsweek que le rapport du journal suisse n'était "pas exact". Selon la CIA, le rapport du voyage et la proposition de paix sont "complètement faux". Et le Kremlin a également rejeté le reportage, le qualifiant de "canular", rapporte l'agence de presse Reuters. Mais du côté du journal suisse, on persiste et confirmant que ces informations se fondent sur des confidences politiques de haut rang émanant de sources allemandes.

Ce n'est pas la première fois que des rumeurs de négociations (secrètes) entre la Russie et les États-Unis sur la guerre en Ukraine font surface. Déjà, en novembre dernier, les Américains ont tenté de négocier avec la Russie pour limiter les risques de recours à l'arme nucléaire, comme le relatait 'The Wall Street Journal'. De son côté, "The Washington Post" affirmait que les Etats-Unis enjoignait l'Ukraine à négocier avec la Russie, du moins tant que Vladimir Poutine restait au pouvoir. Le président russe a d'ailleurs déjà déclaré publiquement que les États-Unis "devraient envoyer un signal à Kyiv qu'il est temps de changer de position et de résoudre le problème pacifiquement".

Le but avoué des Etats-Unis serait d'éviter une guerre qui s'éternise, mais avec l'Ukraine et la Russie qui campent sur leurs positions, cela semble peine perdue.