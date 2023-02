L’université Yale honore une enfant de 9 ans, arrêtée par la police alors qu’elle chassait des lanternes tachetées dans son jardin

Lorsque Bobbi Wilson, 9 ans seulement, a pris l’initiative de passer plusieurs heures de son été à éliminer les lanternes tachetées envahissantes qui ravageaient sa communauté du nord du New Jersey, elle ne s’attendait pas à beaucoup d’attention. Elle voulait juste aider. C’est alors qu’un voisin s’est plaint d’une “petite femme noire, marchant et pulvérisant des choses sur les trottoirs et les arbres”, selon un enregistrement de l’appel obtenu par CNN. La police est arrivée, a interpellé Bobbi malgré ses 9 ans et l’a interrogée avant de la relâcher.