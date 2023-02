Un don d’organe contre une réduction de peine ? Voici ce projet de loi farfelu aux États-Unis

Aujourd’hui, aucun État n’autorise le don d’organes des détenus du couloir de la mort même si ces derniers sont inscrits comme donneurs d’organes. Ce serait donc une première pour tout le pays.

Qui chapeauterait tout cela ? Un comité de cinq membres qui se chargerait de l’éligibilité ou non des détenus et de la quantité d’organes et de moelle osseuse à donner dans la réduction d’une peine.

Un projet de loi mitigé

Jesse White, directeur du service juridique des prisonniers du Massachusetts ne voit pas ce projet de loi d’un très bon oeil : “Nous sommes préoccupés par le potentiel de contrainte et l’impact des soins médicaux inadéquats dans les milieux carcéraux… Nous pensons que la solution doit viser les problèmes structurels sous-jacents à l’origine des disparités en matière de santé, y compris l’incarcération inutile de tant de personnes qui pourraient vivre librement et en sécurité dans nos communautés”.

Aux États-Unis, 104 413 personnes sont dans l’attente d’une transplantation d’organe et un peu plus de 58 000 Américains d’entre eux sont sur une liste d’attente active.