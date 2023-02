L'armée américaine a abattu samedi, sur ordre du président Joe Biden, un premier ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les Etats-Unis, provoquant de vives critiques de Pékin.

La veille, le ministère américain de la Défense avait indiqué avoir repéré un deuxième "ballon de surveillance chinois" au-dessus de l'Amérique latine. La Colombie avait annoncé ce week-end qu'un ballon avait survolé son territoire.

"Après vérification, il s'avère que ce ballon sans pilote provient de Chine. Il est de nature civile et utilisé pour des essais en vol", a indiqué Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Sous l'effet du climat et en raison de ses limitations en termes de manoeuvrabilité, ce ballon a sérieusement dévié de sa trajectoire prévue et s'est égaré dans le ciel au-dessus de l'Amérique latine et des Caraïbes", a-t-elle souligné lors d'un point presse régulier.

Elle n'a pas précisé à quelle entité appartenait l'engin.

L'armée de l'air colombienne avait indiqué que le ballon avait été décelé vendredi matin et surveillé jusqu'à ce qu'il quitte l'espace aérien national.

Les autorités militaires du pays sud-américain ont assuré que l'engin n'avait à aucun moment "menacé" la sécurité et la défense du pays. Aucun détail sur sa localisation ou sa trajectoire n'avait été donné.

L'armée américaine avait abattu samedi, au large des côtes de Caroline du Sud, dans le sud-est du pays, le premier ballon chinois, considéré par le Pentagone comme un engin espion.

La Chine affirme qu'il s'agissait d'un aéronef civil et a accusé les Etats-Unis d'avoir "surréagi" en employant la force.