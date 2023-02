Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron et Olaf Scholz assurent Zelensky de leur soutien "jusqu'à la victoire"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a pour sa part assuré mercredi au président ukrainien que les alliés soutiendraient son pays, notamment militairement, "aussi longtemps que nécessaire" pour repousser l'invasion russe.

"Nous nous sommes engagés aux côtés de l'Ukraine (...) et nous avons également soutenu l'Ukraine par le biais d'aide financière, d'aide humanitaire et de l'armement, de l'artillerie lourde, de la défense antiaérienne et, plus récemment, de la livraison de chars de combat, et nous continuerons à le faire aussi longtemps que nécessaire", a assuré le chancelier allemand lors d'une conférence de presse à Paris aux côtés des présidents français et ukrainien Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.