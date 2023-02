Les critiques fusent en Turquie après le séisme: Erdogan reconnaît des "lacunes", Twitter mystérieusement inaccessible

Plus de 9.000 corps sans vie ont été depuis lundi dégagés des décombres en Turquie - et 2.662 en Syrie.

"Quelques personnes malhonnêtes et déshonorantes ont publié de fausses déclarations telles que 'nous n'avons pas vu de soldats ni de policiers" dans la province d'Hatay, a dénoncé M. Erdogan.

"Nos soldats et nos policiers sont des gens honorables. Nous n'allons pas laisser des gens peu recommandables parler d'eux de cette façon" a-t-il lancé.

Le président turc a affirmé que 21.000 membres du personnel de secours avaient été déployés dans la seule province d'Hatay.

"En agissant ainsi, nous donnerons une réponse au désastre de façon à ne laisser personne sous les ruines ni personne souffrir" a-t-il promis à moins de quatre mois de l'élection présidentielle.

Dans les décombres des bâtiments d'une dizaine de villes du sud et du sud-est de la Turquie dévastées par le séisme de magnitude de 7,8, les rescapés qui attendent de l'aide et des secours ont vivement critiqué le gouvernement turc et surtout M. Erdogan, à la tête de l'Etat depuis 2003, se disant "abandonnés" dans le froid.

À lire aussi

Twitter inaccessible en Turquie, où les critiques fusent

Twitter est devenu inaccessible sur les principaux fournisseurs de téléphonie mobile turcs mercredi, sur fond de multiplication des critiques en ligne visant la réponse du gouvernement au séisme.

Les journalistes de l'AFP n'ont pas pu accéder à ce réseau social en Turquie. L'organisme de surveillance de la gouvernance de l'internet netblocks.org a souligné que l'accès à Twitter était restreint "via plusieurs fournisseurs d'accès Internet en Turquie".

"La Turquie a une longue histoire de restrictions avec les réseaux sociaux lors d'urgences nationales et d'incidents de sécurité", a ajouté l'organisme.

La police turque a arrêté plus d'une douzaine de personnes depuis le tremblement de terre de lundi pour des publications, sur les réseaux sociaux, critiquant la manière dont le gouvernement du président turc a géré la catastrophe.

Les réseaux sociaux turcs sont inondés de messages de personnes qui se plaignent d'un manque d'efforts de secours et de recherches des victimes dans leurs zones, en particulier à Hatay.

Les responsables turcs n'ont fait aucune déclaration immédiate sur la perturbation du service.

Mais ils avaient lancé à plusieurs reprises des mises en garde contre la propagation de la désinformation avant les élections cruciales du 14 mai, au cours desquelles Erdogan brigue un nouveau mandat après 20 ans au pouvoir.

Des secouristes parviennent encore mercredi à retrouver des survivants dans les décombres, même si les chances de survie s'amenuisent, deux jours après le terrible séisme dont le bilan ne cesse de s'alourdir et dépasse désormais les 11.700 morts en Turquie et en Syrie.