L'Europe a connu cette année le troisième mois de janvier le plus chaud jamais enregistré

Le mois de janvier de cette année a été 2,2°C plus chaud que la moyenne en Europe, selon les données relevées sur la période 1991-2020. Plusieurs pays européens ont connu des records de chaleur le mois dernier, y compris les Balkans et l'Europe de l'Est: le 19 janvier, le thermomètre affichait 22,4°C à Turnu Magurele en Roumanie, 20,6°C à Simferopol en Crimée (Ukraine) et 18,1°C à Ceadir-Lunga en Moldavie. A Longyearbyen, capitale administrative de l'archipel norvégien du Svalbard, situé dans l'océan Arctique, le mercure est monté jusqu'à 4°C le 23 janvier alors que les températures moyennes du mois de janvier se situent entre -7 et -14°C à cet endroit.