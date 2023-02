En effet, depuis la cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche soir à Los Angeles, la chanteuse de 64 ans est très largement critiquée pour son physique. Sur différents réseaux sociaux, on peut lire ce type de remarque sur son physique: "Saurez-vous reconnaître Madonna?" en référence à ses injections, "Sa métamorphose est choquante" ou encore, des emojis en train de vomir pour illustrer des clichés d'elle.

L'artiste n'a pas hésité à réagir. En dessous de sa publication Instagram, elle a écrit: "Au lieu de se concentrer sur mon discours pour Kim Petras, les gens ont préféré parler d'une photo de mon visage, déformé à cause de la lumière et du zoom d'un photographe. C'est très clairement de l'âgisme et de la misogynie... Comme dirait Beyoncé: 'Vous ne briserez pas mon âme' (You won't break my soul)".