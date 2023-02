"On pensait qu’il était retourné de lui-même à Renage donc on y est allé, on a fait le tour du quartier, prévenu les anciens voisins mais rien. Au fur et à mesure, on a perdu espoir", confie Silvia Moreira Dias au Dauphiné Libéré. Après des jours de recherches vaines, la famille a fini par perdre espoir.

Début d'année 2023, une dame vivant à Tullins a retrouvé le chat roux. "C’est la police municipale qui nous a demandé d’intervenir pour le récupérer", confie Lauriane Defrecin, technicienne de la fourrière de Renage.

Une fois Biscuit retrouvé, la fourrière a tenté de retrouver ses propriétaires. C'est alors qu'un souci est intervenu, le numéro tatoué sur l’oreille du félin ne correspondait pas au bon animal. "Quand on rentrait son code dans la base, ça nous donnait une femelle et pas du même pelage", ajoute Lauriane Defrecin. Biscuit a tout de même pu être identifié en inversant les deux dernières lettres.

"Le vétérinaire, qui a dû ce jour-là faire des identifications à la chaîne, s’est trompé dans les deux lettres. Et le trait indiquait cette erreur et qu’il fallait les inverser", explique la technicienne.

De retour à la maison, Biscuit a poursuivi sa routine dans la famille Moreira Dias. Pour Lauriane Defrecin, cette histoire est très rare: "Retrouver des propriétaires trois ans après, c’est vraiment exceptionnel."