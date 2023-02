Après la Turquie, une zone de l'Italie est touchée à son tour par une série de mini-séismes

"Les bâtiments communaux font l'objet de vérifications, mais à ce stade aucun danger n'a été décelé", a indiqué jeudi la municipalité dans un communiqué, tout en précisant que les autorités locales envisagent de "fermer, après les écoles, également les installations sportives, les gymnases et tous les bureaux communaux".

Sienne, située dans le sud de la Toscane, est célèbre pour son patrimoine artistique et pour le Palio, une spectaculaire course de chevaux qui voit s'affronter les quartiers de la ville deux fois par an, le 2 juillet et le 16 août. Son centre historique figure dans la liste du patrimoine mondial établie par l'Unesco.

L'Italie, située à cheval entre la plaque euro-asiatique et la plaque africaine qui la pousse vers les Balkans au nord, est exposée aux séismes sur une grande partie de son territoire.