"Je n'ai tout simplement pas le droit de rentrer à la maison sans résultats. Il est très important que les échanges que nous allons avoir portent leurs fruits", a déclaré M. Zelensky devant la presse, après s'être entretenu avec les Vingt-sept réunis en Conseil extraordinaire.

Pour le président du Conseil Charles Michel, le sommet ne peut en effet constituer seulement "une tribune médiatique supplémentaire". "Nous mesurons bien que ce qui fait la différence, ce ne sont pas tant les mots que les capacités militaires pour repousser l'agression" russe.

Les bilatérales avec M. Zelensky se dérouleront en réalité par petits groupes, la Belgique étant versée avec le Luxembourg et le Portugal, a-t-on appris à bonne source.

Interrogé à son arrivée au sommet, le Premier ministre belge Alexander De Croo avait rappelé que la Belgique avait déjà décidé il y a deux semaines d'un important paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Quant à fournir des avions de chasse, ce ne sera pas possible pour elle. "Notre pays a vraiment besoin de ses avions de chasse, nous ne pouvons pas nous en passer. Ils sont utilisés pour défendre l'OTAN, on le fait depuis des années dans les États baltes et ils sont appréciés pour cela", avait déclaré M. De Croo, ajoutant que ces avions défendaient aussi les espaces aériens de la Belgique et des Pays-Bas.