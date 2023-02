Invasion de l'Ukraine: selon un responsable prorusse, les troupes avancent près de Bakhmout et à Vougledar

Les troupes de Moscou poursuivent donc leur tentative d'encercler par le nord, le sud et l'est cette ville forteresse qu'elles cherchent à prendre depuis l'été au prix de lourdes pertes dans les deux camps et de grandes destructions.

"De fait, nous avons coupé trois des quatre routes d'approvisionnement" de l'armée ukrainienne à Bakhmout, a affirmé M. Pouchiline. Selon lui, la seule voie restante est celle menant à Tchassiv Iar, plus à l'ouest.

Selon lui, des unités russes ont aussi "consolidé leurs positions dans la partie sud de Vougledar, de facto sa banlieue", les Ukrainiens "continuant de transférer des réserves" pour les stopper.

Vougledar est un autre point chaud du front dans l'est, où les Russes ont accru la pression ces dernières semaines et grignotent du terrain face à l'armée ukrainienne.

Selon M. Pouchiline, environ 1.400 civils se trouvent à Vougledar et les forces de Moscou "ont commencé à évacuer certains d'entre eux" à destination de Volnovakha, en territoire occupé, près de Donetsk.

M. Pouchiline a assuré que les troupes ukrainiennes procédaient en réponse à des frappes sur les villes de l'arrière approvisionnant les soldats russes. "Là où l'ennemi peut endommager les infrastructures essentielles et civiles, il le fait", a-t-il dit.

"La situation reste constamment tendue" sur le front, a-t-il relevé.

Le ministère britannique de la Défense a souligné dans son rapport quotidien mercredi que les "forces russes ont probablement réalisé des gains tactiques dans deux secteurs clés".

Le groupe paramilitaire Wagner a ainsi "poussé de deux à trois kilomètres au nord de Bakhmout", contrôlant les territoires adjacents à la route M-03 menant à cette cité.

"Au sud, des unités russes ont avancé autour de la périphérie ouest de la ville de Vougledar", où elles ont cependant subi de lourdes pertes et abandonné une trentaine de blindés, a poursuivi le ministère.

L'armée ukrainienne a de son côté signalé des combats dans plusieurs zones, y compris à Bakhmout et Vougledar, sans autres détails.