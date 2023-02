Séismes en Turquie et en Syrie: les belles histoires des miraculés

De part et d’autre de la frontière, des milliers d’habitations sont détruites et les secouristes redoublent toujours plus d’efforts pour rechercher des rescapés, même si la fenêtre cruciale des 72 premières heures pour retrouver des survivants s’est refermée. Cependant, les miraculés du séisme existent. Leurs histoires et la force de courage dont ceux-ci ont fait preuve nous transmettent un peu de réconfort au cœur de cette tragédie.

Vendredi, trois enfants ont été sauvés des décombres par les secouristes qui se sont affairés pendant plusieurs heures pour extraires ces personnes des gravats. C’est le cas d’une adolescente de 14 ans qui sera restée près de 100 heures coincée dans les décombres de son immeuble. En état d’hypothermie en raison des températures glaciales qui touchent la région, la jeune fille a été placée sous oxygène. Elle a été sortie des décombres sur civière, à travers une chaîne humaine de secouristes, vers une ambulance qui l’a emmenée directement à l’hôpital. L’adolescente est partie sous des applaudissements et des "hourras".

Dans la nuit de jeudi à cendredi, un adolescent a été extrait des décombres à Gaziantep, en Turquie, vivant et même en bonne santé. Les sauveteurs l'avaient entendu crier et ont alors entamé un sauvetage périlleux. Depuis le début, son papa attendait au milieu de la route à côté de la maison effondrée. Adnan se trouvait dans le sous-sol d'un bâtiment effondré, a-t-il déclaré aux médias turcs après son sauvetage. Lorsqu'il a entendu des sauveteurs au loin après 94 heures, il s'est mis à crier. Après une demi-heure de sauvetage, les sauveteurs ont réussi à l'atteindre. Lorsqu'il a été emmené à l'ambulance sur une civière pour vérifier que tout allait bien, son père Mehmet, sa mère Pakize et son frère ont volé à sa rencontre. Émus et ravis qu'il soit en vie. "Je vais bien, a-t-il répondu. J'ai survécu en buvant ma propre urine. Je suis très reconnaissant envers Dieu pour cela. J'ai attendu que tu viennes et tu es venu."

Jeudi, c’est une fille âgée de 16 ans qui a été sortie vivante des décombres de l’immeuble dans lequel elle vivait. Des voisins avaient donné l’alerte : ils avaient entendu un bruit diffus derrière le mur. Après cinq heures d’efforts, Melda Adtas est sortie vivante des décombres. Trois personnes avaient déjà été secourues dans l’immeuble de Melda, des voisins du dessus. Les secouristes ont donc repris leur course contre la mort, sous l’œil angoissé d’un père qui ne parvenait plus à joindre sa fille. Melda, 16 ans, était coincée sous un mur renversé comme au fond d’un puits profond. Mais le chef d’équipe, Suleyman (il n’a pas donné son patronyme) est un de ces mineurs de la mer Noire qui ont foncé vers le sud pour prêter main forte aux secours.

Sans lui, assurent ses coéquipiers, l’intervention n’aurait pu être menée à bien. Travaillant en silence pour garder le contact avec Melda, ils ont dégagé les obstacles l’un après l’autre, sous l’œil anxieux des badauds. Jusqu’à parvenir au chevet de la jeune fille transie, meurtrie, mais en vie, qu’ils ont remontée avec douceur. Ils étaient alors six à soulever le brancard, casqués et couverts de poussière, les traits tirés, après avoir protégé Melda d’une couverture contre le froid et les indiscrets. Une fois Melda en sécurité dans l’ambulance, les hommes se sont étreints, embrassés, congratulés, certains en larmes. "Nous n’avons pas travaillé pour rien ! Nous avons sorti une fille des décombres !, se sont-ils réjouis. Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse tous !", leur a lancé le père de Melda, sous les applaudissements de la rue.

Selon l’agence de presse turque Anadolu, une maman et sa fille ont également été secourues après 92 heures dans la province de Kahramanmaras. Mina, cinq ans, a été secourue vivante des décombres dans la même région. Dans la province de Hatay, Fatima, deux ans, a été secourue 88 heures après le séisme.