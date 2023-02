”Je le secouais pour éviter qu’il s’endorme”, “La dame hurlait” : un témoin de l’accident impliquant Pierre Palmade raconte le drame

Pierre Palmade, la femme enceinte, l’homme (le frère de la dame) et l’enfant de six étaient dans un état critique lorsque les secours sont arrivés sur place. Si l’humoriste est désormais hors de danger, la femme enceinte de six mois a perdu son bébé.

”La femme enceinte était dans un sale état”

Témoin de l’accident, David (prénom d’emprunt), a raconté au Parisien les premières minutes après l’impact violent. “Pierre Palmade avait les yeux ouverts. Il ne parlait pas. Je le secouais pour ne pas qu’il s’endorme. Je l’ai tenu éveillé le plus longtemps possible”, a raconté David, qui a empêché que le comédien soit extrait de sa voiture avant l’arrivée des secours, pour ne pas aggraver ses blessures. Il dit ne pas avoir vu deux personnes s’enfuir, comme d’autres témoins l’ont raconté, mais il a vu un jeune homme “d’environ 30 ans” assis à l’arrière de la voiture de Pierre Palmade.

”La femme enceinte était dans un sale état, l’enfant à côté aussi”, a poursuivi David, “Elle hurlait 'Où est mon enfant ?'. Comme elle était en état de choc, j’imagine qu’elle parlait du bébé qui était dans son ventre”.

Emmenée à l’hôpital, la victime perdra son bébé quelques heures plus tard. Une enquête pour homicide involontaire a donc été ouverte, d’autant plus que les premiers éléments de l’enquête ont révélé que Pierre Palmade conduisait sa voiture sous l’emprise de la cocaïne.