D’après les informations de nos confrères, les deux hommes, passagers de la voiture de Pierre Palmade lors de l’accident et qui auraient pris la fuite, n’ont pas été retrouvés sur les lieux.

L’humoriste de 54 ans, toujours à l’hôpital, a provoqué un grave accident de la route vendredi soir, alors qu’il se trouvait sous l’influence de la cocaïne, qu’il venait de consommer “très récemment” au moment du drame, d’après les premiers examens effectués.

Accident de la route de Pierre Palmade: ce que l'on sait pic.twitter.com/DBi1SmiUTl — BFMTV (@BFMTV) February 11, 2023

Le choc a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé quelques heures plus tard, ainsi qu’un enfant de six ans et un autre homme. Tous trois se trouvaient dans la voiture emboutie par Pierre Palmade.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte entre-temps.