Ces chasseurs furtifs - ils sont huit au total - opèrent depuis début février et pour une période de deux mois depuis la base aérienne de Malbork (nord-est de la Pologne) pour notamment assurer la défense du flanc oriental de l'Otan.

Lundi, deux F-35A ont effectué un décollage d'alerte ("scramble" en jargon) pour intercepter, identifier et accompagner une formation de trois appareils russes. Il s'agissait d'un avion de reconnaissance et de renseignement Iliouchine Il-20 (Coot-A dans la terminologie de l'Otan) et de deux chasseurs Sukhoï Su-27 (Flanker), a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué.

Ils approchaient, en venant de Kaliningrad, une enclave coincée entre des pays membres de l'Otan, la Pologne et la Lituanie, "de la zone de responsabilité polonaise" au sein de l'Otan, selon La Haye.

Les F-35 néerlandais les ont "escortés à distance", avant d'en transférer le suivi à un autre pays de l'Otan. Ils n'ont jamais survolé le territoire russe, a assuré la Défense néerlandaise.

Il s'agissait de la première interception de "Quick Reaction Alert" (QRA) de ce type effectuée au-dessus de la mer baltique par les avions déployés à Malbork.