Séismes en Turquie et en Syrie: plus de 50 camions de l'ONU arrivés dans le nord-ouest de la Syrie

Selon l'ONU, il existe un besoin urgent de machines lourdes capables de déplacer les décombres, les fournitures médicales mais aussi les abris, entre autres. Le séisme a déjà ôté la vie à plus de 35.000 personnes en Turquie et Syrie. Un bilan susceptible de s'alourdir dans les prochains jours.

Le coordinateur des urgences de l'ONU, Martin Griffiths, s'est rendu dimanche dans la zone frontalière entre la Syrie et la Turquie, plus précisément du côté turc du seul poste frontière (Bab al-Hawa) pouvant être réquisitionné par l'ONU pour acheminer de l'aide dans les zones non contrôlées par le gouvernement. Dans le nord-ouest de la Syrie, des zones sont sous contrôle de plusieurs groupes rebelles.