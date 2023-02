Covid-19 : le New York Times poursuit Ursula von der Leyen pour des échanges SMS avec le patron de Pfizer

Le journal estime qu’il y a ingérence car les échanges pourraient contenir des informations sur les accords conclus par l’Union européenne pour l’achat d’un milliard d’euros de doses de vaccin contre le Covid-19.

La Commission européenne estime que les SMS ne relèvent pas de son devoir de transparence et affirme qu’elle ne peut pas non plus les récupérer. Des organismes de surveillance tels que le Médiateur européen et la Cour des comptes européenne ont déjà dénoncé l’opacité que la Commission continue de maintenir. Le Parlement européen également.

L’action en justice devant la Cour de justice des Communautés européennes a été déposée le 25 janvier, selon Politico, d’après des documents judiciaires. Ni le New York Times ni la Commission européenne n’ont souhaité réagir.