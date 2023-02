Derrière la photo qui a fait le tour du monde, le témoignage d'un père meurtri : "Enterrer sa fille, c'est indescriptible"

Mesut Hançer, 49 ans, a perdu sa plus petite fille, Irmak, lors du double séisme en Turquie et en Syrie. Il était en train de travailler à la boulangerie quand la terre a tremblé. "J'ai appelé ma femme. Elle a dit qu'elle, mes deux filles et mon fils étaient en sécurité. Mais ma plus jeune fille Irmak est restée cette nuit-là chez sa grand-mère (Ndlr: la mère de Mesut), où ses cousins ​​​​étaient également en visite", confie-t-il aux médias turcs.