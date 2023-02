"Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte", a déclaré Hélène Palmade, qui a pu le voir à l'hôpital. "Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait", a-t-elle ajouté.

"L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour qu'ils s'en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment", a dit sa soeur. "Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme", a-t-elle conclu.

À lire aussi

L'accident a fait trois victimes en plus de Pierre Palmade: une jeune femme enceinte, dont le foetus est décédé, ainsi qu'un enfant de six ans, toujours dans le coma, et un homme d'une quarantaine d'années.

Deux personnes qui se trouvaient apparemment dans la voiture de l'humoriste lors de l'accident ont été vus en train de s'enfuir. Ils sont soupçonnés d'avoir nettoyé le domicile de Palmade, perquisitionné par les enquêteurs (puis cambriolé dans la nuit de lundi à mardi), et sont appelés à se rendre.