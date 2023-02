Un professeur de l’université de Yale propose le suicide de masse pour lutter contre le vieillissement de la population

Ce dernier estime dès lors qu'il faut prôner le suicide des Japonais âgés pour résoudre le problème du pays du Soleil Levant au niveau de la dette publique.

Le journal basé à Manhattan a été sévèrement critiqué pour avoir relayé les idées de Narita et pour avoir maintenu cette publication.

Narita est une figure qui a réussi à trouver un large public sur les réseaux sociaux. Un public qui est assoiffé d’entendre ses théories grotesques.

Yusuke Narita avait déjà défendu son point de vue en 2021 dans le Daily Mail : “J’ai le sentiment que la seule solution est assez claire”, avait-il déclaré, tout en soulignant que ses propos de l’époque avaient été pris “hors contexte”, écrit le Daily Mail.

Narita a en effet affirmé que les mots qu’il avait choisis en 2021 pour parler de sa proposition n’étaient pas les meilleurs, selon l’interview du New York Times, il insiste sur le fait que c’est la “seule option”.

”J’aurais dû être plus prudent quant aux éventuelles connotations négatives”, a déclaré Narita. “Après avoir réfléchi, j’ai cessé d’utiliser ces mots l’année dernière”, explique-t-il.

L’article du New York Times reprend également certaines des opinions du professeur sur l’euthanasie, un débat controversé au Japon, où cette procédure médicale n’est pas dépénalisée.

Il a toutefois réaffirmé au New York Times que l’euthanasie pourrait devenir obligatoire à l’avenir, permettant ainsi à la jeune génération de faire son chemin dans les affaires, la politique et d’autres aspects de la société que la génération plus âgée refuse de laisser derrière elle.

La population la plus âgée au monde

Le Japon a un taux de natalité très bas, et en même temps la dette publique la plus élevée au monde. Selon la Banque mondiale, le pays compte 1,3 naissance par femme, ce qui est bien inférieur au taux de natalité moyen mondial de 2,3 naissances par femme.

Selon le Daily Mail, qui recueille certaines données sur le Japon, en 2022, la population globale du pays a diminué, les décès étant plus nombreux que les naissances (609 000) et les personnes quittant le pays étant plus nombreuses que celles qui s’y installent (35 000).

La population âgée du Japon est la plus élevée au monde et le pourcentage de la population de plus de 65 ans n’a cessé d’augmenter depuis les années 1950.