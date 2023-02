Accident de Pierre Palmade : le témoignage bouleversant de la victime

À lire aussi

L’avocat a également tenu à évoquer les mots que la mère de famille a prononcés envers une témoin qui l’a aidée durant cette rude épreuve. “Elle a eu ces mots pour cette passante qui lui a maintenu la tête, qui jusqu’à l’arrivée des pompiers a fait qu’elle ne soit pas inconsciente. Ce sont des pensées emplies d’amour. II s’agit d’une femme très calme, très douce et emphatique. Elle a toujours un mot pour l’autre, même dans ces conditions-là.”

Au même titre que cette passante, la victime a tenu à remercier toutes celles qui l’ont maintenu en vie. “Elle a eu des mots très doux et très tendres à l’égard des pompiers, des hospitaliers, et de l’institution globale, qu’elle soit policière ou judiciaire. “

Pour nos confrères, Mourad Battikh a également révélé que l’accouchement était prévu pour le 14 mai. “C’était une petite fille. On était entre six et sept mois. Il n’y avait aucune difficulté avec l’enfant à naître avant cet accident.”

Plus tôt dans la journée, Mourad Battikh s’était déjà exprimé pour la famille. “Ils sont insensibles aux excuses présentées par le comédien car les conséquences sont sans fin, d’autant plus que Pierre Palmade n’a pas l’excuse de la jeunesse”, a affirmé l’avocat. Ils attendent de la justice qu'” aucun traitement de faveur ne soit accordé à l’humoriste […] Les seules victimes dans ce dossier sont mes clients”, a indiqué Me Battikh lors d’une conférence de presse à Paris.