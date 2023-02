Déchirés, couverts de vomi ou de qualité médiocre: ces vêtements dont la Belgique se débarrasse et qui polluent le Kenya

Un nouveau rapport qui dévoile les résultats d’une enquête menée par Clean Up Kenya et Wildlight pour la fondation Changing Markets dresse un constat alarmant sur l’exportation de vêtements usagés depuis l’Europe vers les pays du Sud. Selon les estimations pour 2021, plus de 900 millions d’articles...