Guerre en Ukraine : "Je suis prêt à combattre avec les Russes depuis le territoire du Bélarus uniquement dans un cas"

"Cela n'est pas seulement valable pour l'Ukraine, mais aussi pour tous les autres voisins", a poursuivi M. Loukachenko. "S'ils agressent le Bélarus, alors la riposte sera des plus cruelles. Des plus cruelles ! Et la guerre prendra alors un tout autre tour", a-t-il lancé.

Le Bélarus sert de base arrière à l'offensive russe déclenchée il y a un an contre l'Ukraine. Des soldats et équipements russes y sont encore déployés aujourd'hui.

Selon de nombreux analystes, le Kremlin fait pression sur M. Loukachenko pour qu'il ordonne à son armée de rejoindre l'offensive. Mais le dirigeant bélarusse s'y est jusque-là refusé, malgré sa grande dépendance politique et économique envers Moscou, en particulier depuis un vaste mouvement de contestation en 2020.

Le dirigeant bélarusse a par ailleurs annoncé qu'il s'entretiendrait vendredi avec le président russe Vladimir Poutine.

Fin janvier, M. Poutine avait demandé à son gouvernement de négocier la création de centres d'entraînement militaire communs avec le Bélarus.

Mi-octobre, le Bélarus et la Russie avaient même annoncé la création d'une force militaire commune ayant, selon Minsk, une mission purement "défensive".

Les deux pays mènent en permanence des exercices militaires d'ampleur, nourrissant régulièrement les spéculations selon lesquelles l'armée bélarusse pourrait participer à l'offensive en Ukraine.