Jean-Marie Bigard raconte les soirées d’excès de Pierre Palmade : “On lui disait d’arrêter car tout peut arriver après deux ou trois nuits blanches”

Pierre Palmade et Jean-Marie Bigard, c’était une grande histoire d’amitié. Mais la vie a fait que cette relation s’est un peu distendue. Comme il l’a confié dans Touche pas à mon poste. “Je vois quelqu’un qui a été un ami, je ne peux pas renier ça. Je le retrouve comme s’il venait de se jeter d’une falaise. Je le regarde tomber et je ne peux rien faire, il n’est pas rattrapable. Il est complètement coupable”, a-t-il commencé.

Ce n’est pas la première fois que le comique, qui officie comme chroniqueur pour l’émission de Cyril Hanouna, s’exprime à propos de son ancien ami. Cette fois-ci, Bigard est davantage revenu sur les années où ses proches ont essayé calmer Pierre Palmade. D’autant plus que JMB est plutôt bien placé pour parler d’addiction, lui qui a eu beaucoup de mal à se défaire de ses problèmes liés à l’alcool.

”Tous les amis de Pierre, tous ceux qui l’ont côtoyé sans exception, lui ont dit : 'Pierre, arrête'. Et on s’est tous cassés les dents”, a-t-il poursuivi dans TPMP. “Il dit : 'Non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire'. Il a survécu à tout ça, et puis là, c’est la grosse punition, il n’y a plus rien à faire.”

Jean-Marie Bigard assure avoir participé à leurs déboires. Sauf que la démesure touchait plus Pierre Palmade que les autres. “On a fait des fêtes incroyables ensembles, et on faisait des nuits blanches, on ne se couchait pas avant midi, après les afters. Mais lui, il enchainait deux parfois trois nuits blanches. Ce n’est pas possible. On lui disait d’arrêter car on savait qu’après deux ou trois nuits blanches, tout peut arriver, on ne peut plus rien contrôler.”