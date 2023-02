La Chine répond froidement à la main tendue par Biden : “On ne peut pas d’un côté attiser les tensions et de l’autre demander le dialogue”

Le survol du territoire américain par le ballon était inattendu et involontaire, a expliqué Wang Wenbin. Dans le même temps, l’événement peut également représenter un test sur la manière dont les États-Unis gèrent une crise et sur leur sincérité quant à la stabilisation des relations avec la Chine, a-t-il déclaré. Les désaccords et les événements imprévus doivent être “traités de manière appropriée” et les malentendus évités, a ajouté Wang Wenbin.