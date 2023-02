Les pays du G7 condamnent le "comportement irresponsable" de la Corée du Nord

Le tir de samedi, le premier effectué par Pyongyang en sept semaines, intervient au moment où Washington et Séoul s'apprêtent à mener un exercice militaire de simulation conjoint.

Selon Tokyo, le missile se serait abîmé dans la Zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Les pays du G7 - Etats-Unis, Allemagne, Japon, France, Italie, Grande-Bretagne et Canada - "condamnent avec la plus grande fermeté" ce tir.

Selon eux, "cet acte constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) et menace la paix et la sécurité régionales et internationales".

Le G7, présidé cette année par le Japon, demande "instamment à la Corée du Nord de se conformer pleinement à toutes les obligations découlant des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies", selon le communiqué.

Le G7 appelle "tous les Etats à appliquer pleinement et efficacement toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies", conclut-il.

Les tensions militaires se sont accrues sur la péninsule coréenne en 2022, année lors de laquelle Pyongyang a qualifié d'"irréversible" son statut de puissance nucléaire et mené une série record d'essais d'armements, et notamment d'ICBM.