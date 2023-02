Un an de guerre en Ukraine: "J'évalue le risque d'une guerre mondiale nucléaire dans une fourchette de 10 à 20%"

Une internationalisation du conflit impliquerait la participation active d'autres nations: "Cela dépendra principalement du positionnement adopté par la Chine. Le rapport que cette dernière entretient avec Taïwan est similaire à celui entre la Russie et l'Ukraine. Or, les gouvernants chinois ont pu tirer des leçons de l'invasion russe en Ukraine. Ils ont remarqué que les possibilités de l'armée russe n'étaient pas si conséquentes que prévu. Ils ont aussi perçu la réponse collective des Occidentaux qui, dans leur grande majorité, se sont mis à soutenir l'Ukraine."

Jusqu'ici, la Russie est donc plutôt isolée. "Elle a l'habitude d'être solitaire et elle s'en accommode très bien. À part le Bélarus, elle n'a pas d'allié", souligne Nicolas Gosset. "Toutefois, elle bénéficie de l'appui politique et diplomatique de la Chine."

Reste une troisième option: "C'est la plus plausible. 'Ni victoire, ni paix'. Cela signifie que les hostilités dureraient encore un certain temps. Peut-être même au-delà de 2023. Il n'y aurait pas de gros pics d'intensité, mais nous serions dans un état de guerre permanent. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les guerres ne se terminent pas toujours par un accord de paix. Il suffit de penser à celle de Corée. Ce ne sont pas les livraisons de chars de l'Europe aux Ukrainiens qui vont changer la donne. L'Ukraine ne dépend pas seulement du matériel occidental. Il y a trop de détermination dans les deux camps pour que la lutte ne s'arrête. Les usines d'armement tournent à plein régime."

En ce qui concerne l'assentiment populaire, Nicolas Gosset le juge néanmoins supérieur en Ukraine. "Le peuple ukrainien soutient beaucoup plus la politique militaire de son pays que son homologue russe. La population russe est globalement apathique. Elle ne veut pas savoir ce qu'il se passe réellement chez son voisin. De nombreux citoyens ont peur ou considèrent que ce sont des informations toxiques. Mais la part de ceux qui comprennent que le conflit ne se déroule pas bien est grandissante."

La situation peut-elle dès lors se décanter avec une destitution de Vladimir Poutine? "À l'intérieur du pays, cela bouge, mais pas encore suffisamment pour en arriver là", juge l'expert. "Il faudrait que son entourage ait plus à perdre à le laisser aux manettes qu'à y gagner. Et si cela devait arriver, il y a peu de chances que Poutine connaisse le même sort que Nikita Khrouchtchev". Ce dernier avait été contraint de démissionner et de terminer sa vie dans un isolement presque total. "Si Poutine est poussé vers la sortie, il est fort probable que cela soit avec un parachute doré."

Aux yeux de Nicolas Gosset, le chef d'État actuel a encore quelques arguments à faire valoir avant d'envisager cette éventualité: "Son plus gros atout réside dans le réservoir humain de sa patrie." Alors que l'Ukraine totalisait un peu moins de 45 millions d'habitants en 2021, d'après les statistiques de la Banque Mondiale, le Grand Ours comptait plus de 145 millions d'habitants au 1er janvier 2022 selon les estimations affichées par le Service fédéral des statistiques de l'État russe, Rosstat. "Poutine est parvenu à créer un récit politique autour de l'invasion de l'Ukraine. Il la décrit comme une grande guerre patriotique. Il existe encore pas mal d'adeptes du slogan 'No Poutine, no Russia' ('Pas de Poutine, pas de Russie', NDLR)"

Ses partisans sur les champs de bataille ne sont pas près "de se retrouver les mains vides" complète le chercheur de l'IRSD. "Les arsenaux russes restent substantiels. Même si elle ne dispose pas d'un matériel de précision, l'armée soviétique peut encore s'appuyer durant un bon moment sur de vieux stocks."

Quoi qu'il en soit, l'agression russe a changé la donne sur l'échiquier politique. "Le continent européen est devenu une zone incertaine. La relation de l'Union Européenne et des États-Unis avec la Russie est durablement rompue. Vladimir Poutine n'avait pas imaginé une posture européenne si solidaire en face de lui. Il escomptait diviser les pays européens", affirme le politologue de formation.

Et il met en garde: "s'il gagne et que les Occidentaux s'aplatissent devant lui, Vladimir Poutine sortira ragaillardi de cette guerre".