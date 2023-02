Comment Poutine a muselé les oligarques

Un an de guerre en Ukraine: "J'évalue le risque d'une guerre mondiale nucléaire dans une fourchette de 10 à 20%"

"Le risque d'une guerre mondiale nucléaire n'est pas le plus plausible des scenarii. Mais il n'est pas à évacuer non plus. J'évalue sa probabilité dans une fourchette de 10 à 20%", déclare, près d'un an après la guerre en Ukraine, Nicolas Gosset à l'agence Belga. L'homme sait de quoi il parle. Il est chercheur sur l'Asie et l'Eurasie au centre d'études de sécurité et de défense de l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD). Ses domaines de prédilection: la Russie, les anciens mondes soviétiques et les dynamiques géopolitiques eurasiatiques.