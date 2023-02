Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov voudrait "créer son propre groupe Wagner"

Ramzan Kadyrov a partagé via sa chaîne Telegram un cliché sur lequel on peut le voir aux côtés d'Evgueni Prigojine, le fondateur du groupe Wagner. Ce dernier recrute de nombreux volontaires parmi les détenus des prisons russes, et combat depuis le début aux côtés de l'armée russe dans son invasion de l'Ukraine. Le groupe privé y subirait de lourdes pertes, ses forces n'étant d'ailleurs pas composées de soldats entrainés et se plaignant d'un manque de munitions et de fourniture de matériel de la part de la Russie, selon des observateurs.

À lire aussi