Atsu a perdu la vie à l'âge de 31 ans dans le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février et fait plus de 44.000 morts.

Après deux semaines de recherche, son corps a été retrouvé samedi dans les décombres de l'immeuble où il vivait à Antakya. Le frère et la soeur du joueur étaient présents sur les lieux au moment de la macabre découverte.

"La dépouille mortelle sera accompagnée par sa famille et par l'ambassadeur du Ghana en Turquie à bord d'un vol de Turkish Airlines qui arrivera à Accra à 19h40", a précisé le ministère.

La veuve d'Atsu, Marie-Claire Rupio, et leurs trois enfants ont assisté à un hommage rendu au joueur à Newcastle, l'un de ses anciens clubs, samedi avant un match de Premier League contre Liverpool.

L'attaquant international ghanéen avait joué aussi à Porto et à Chelsea notamment avant de signer pour Hatayspor en Turquie en 2022. Il avait joué son dernier match pour ce club la veille du séisme.