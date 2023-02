Guerre en Ukraine: une assemblée générale de l'ONU devrait adopter une résolution pour "sortir du conflit"

"A la différence des deux précédents votes, on n'est pas sur une condamnation pure et simple", a expliqué une des sources diplomatiques françaises à des journalistes. "On est sur un appel à sortir de ce conflit", a-t-elle ajouté, soulignant la volonté de "consolider un consensus international sur les paramètres" pour y parvenir.

Une autre source a indiqué que cette résolution était "portée" par l'Ukraine.

Il est possible que cette nouvelle résolution ne recueille pas autant de voix que les précédentes.

"Les craintes sont liées à une sorte de fatigue et d'essoufflement d'un certain nombre de pays du Sud", a reconnu l'une des sources diplomatiques, tout en se disant confiante de la portée de certains messages, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale dans l'intérêt de tous.

"On espère un score le plus haut possible. Rien n'est garanti mais ce qui est garanti, c'est que le projet sera adopté à une très large majorité", a ajouté cette même source.

Car l'Ukraine a "elle-même" décidé de retirer du projet de résolution la référence au plan de paix en dix points du président ukrainien Volodymyr Zelensky "pour avoir un texte le plus consensuel possible".

Les sources diplomatiques ont ajouté que Kiev avait mené un processus de consultation "très large", "représentant tous les continents".