Accident de Pierre Palmade : la femme qui a perdu son bébé est sortie de l’hôpital

Le conducteur du véhicule percuté par le comédien, et son fils de six ans, sont eux toujours hospitalisés. L’homme souffre de multiples fractures et aura probablement du mal à remarcher, toujours selon les informations de BFMTV. Il a dû subir de nombreuses opérations, son larynx ayant été écrasé lors du choc, tandis que ses organes vitaux ont été grièvement touchés. L’enfant, assis à l’arrière, est en proie à des vertiges et est encore sous le choc de l’accident. Il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant, indiquent nos confrères français.

À lire aussi

Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants. Il avait été testé positif à la cocaïne. Il a été assigné à résidence, et placé sous bracelet électronique, en attendant une nouvelle décision quant à une potentielle incarcération. Il est également visé par deux autres enquêtes : une pour consommation et détention de stupéfiants et une pour détention d’images pédopornographiques.