Biden répond à Poutine: "Il se croyait dur mais s'est heurté à la volonté de fer de l'Amérique"

"Il pensait que les autocrates comme lui étaient durs et que les dirigeants de la démocratie étaient mous, puis il s'est heurté à la volonté de fer de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur", a déclaré Joe Biden peu avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et quelques heures après le discours-bilan de Vladimir Poutine devant l'armée et l'élite politique russe.