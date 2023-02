Homicide involontaire, pédopornographie et drogue: on fait le point sur les enquêtes visant Pierre Palmade

Le 10 février dernier au soir, le véhicule conduit par l’humoriste de 54 ans s'est déporté sur la voie inverse et a percuté une voiture dans laquelle se trouvait un homme, son fils de six ans et une femme enceinte. Tous les trois, ainsi que le comédien, ont été gravement blessés. La femme a perdu son bébé de six mois. Deux hommes qui se trouvaient dans la voiture de Palmade au moment de la collision ont pris la fuite, mais sont désormais entre les mains de la police.

Suite à cela, plusieurs enquêtes ont été ouvertes impliquant l’humoriste. On fait le point.

Mise en examen

Grièvement blessé dans l’accident, Pierre Palmade est désormais hors de danger et ne souffre que de côtes cassées. Testé positif à la cocaïne après le crash, il a été entendu par la police vendredi dans le cadre d’une garde à vue. Le comédien a ensuite été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants. Le conducteur et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés dans un état grave.

Durant son interrogatoire, Palmade a avoué avoir pris des stupéfiants avant de prendre le volant. Mais “il a indiqué n’avoir aucun souvenir précis des circonstances de l’accident”, a fait savoir le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès.

L’humoriste échappe à la prison pour le moment. Il a été placé sous bracelet électronique et assigné à résidence par le juge d’instruction. Mais le parquet a fait appel de la décision : une nouvelle audience aura lieu ce vendredi, pour décider de son incarcération ou non. Pierre Palmade se trouve actuellement dans le service d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse à Villejuif, dans lequel il est contraint de rester, selon Le Parisien.

Enquête pour détention et consommation de stupéfiants

En parallèle, le parquet de Melun a ouvert une enquête pour détention et usage de stupéfiants après les aveux de Pierre Palmade, ainsi que ceux de ses deux amis présents dans la voiture lors de l’accident. À ce propos, une perquisition a eu lieu au domicile du comédien à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne) le 12 février, mais aucune drogue n’avait été trouvée. C’est dans cette résidence que Pierre Palmade et ses amis étaient vraisemblablement en pleine partie de chemsex et ont décidé de prendre la voiture pour aller faire des courses.

Le premier comparse, interpellé quelques jours après sa fuite, est un Marocain de 33 ans, en situation irrégulière. Il a raconté aux enquêteurs qu’il avait vu Pierre Palmade prendre des drogues de synthèse environ 30 minutes avant de prendre le volant, précisant qu’il avait également consommé des stupéfiants ce jour-là. Le second, âgé de 34 ans, s’est rendu de lui-même à la police et est déjà connu pour trafic de stupéfiants. Il avait même été condamné à la prison quelques jours avant la collision. Il affirme avoir très peu de souvenirs de l’accident mais avoir passé la journée à consommer des stupéfiants en compagnie de Pierre Palmade et l’autre passager.

Cette enquête pour détention et usage de drogues a été confiée aux gendarmes et se poursuit.

Pédopornographie

Une chose en amenant une autre, un individu a contacté la police samedi “pour indiquer qu’il avait en sa possession des vidéos et des audios démontrant que Pierre Palmade détenait des images à caractère pédopornographique”, a rapporté BFMTV. Le parquet de Paris a ainsi ouvert une enquête préliminaire pour soupçons de détention d’images pédopornographiques. L’auteur du signalement a été entendu par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs.

Suite à cela, le domicile parisien de Pierre Palmade a été perquisitionné dimanche après-midi, a fait savoir le parquet. Du matériel informatique a été saisi.

Ce mardi, un deuxième homme a accusé le comédien de détenir du contenu pédopornographique, a indiqué BFMTV. Entendu par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs ce jour, il a indiqué détenir des vidéos qui montreraient Pierre Palmade consulter des contenus pédopornographiques. Selon BMTV, il a transmis toutes ses vidéos aux policiers.

Pierre Palmade devrait être entendu à ce sujet prochainement.