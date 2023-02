Joe Biden en Pologne, un an après le début de la guerre en Ukraine: "L'Otan est plus forte que jamais"

"Un an plus tard, je dirais que l'Otan est plus forte que jamais", a déclaré le président américain Joe Biden, au lendemain de sa visite surprise à Kiev. Et "je peux dire avec fierté que notre soutien à l'Ukraine est inébranlable", s'est-il félicité lors d'une rencontre des délégations polonaise et américaine, partiellement retransmise par les télévisions locales. Le président américain a considéré comme "vraiment extraordinaire" le soutien apporté à l'Ukraine et aux Ukrainiens par la Pologne.