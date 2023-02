Le patron du groupe Wagner peste contre le manque de munitions : “Vos enfants partent à Dubaï alors que les Russes meurent sur le front”

Pour rappel, Evgueni Prigojine est à la tête des mercenaires qui aident la Russie dans son combat. Mais selon lui, la stratégie du Kremlin sur le champ de bataille est à revoir. Comme le prouve un enregistrement audio où il évoque les approvisionnements en armes qui sont trop peu nombreux selon lui. “Il y a des munitions. Je sais même où elles se trouvent et je connais les numéros des caisses. Mais malgré mes relations, je ne les obtiens pas”, fulmine-t-il. “Vous mangez sans gêne dans des assiettes en or et laissez vos enfants partir en vacances à Dubaï, tandis que les soldats russes meurent dans les tranchées.”

À lire aussi

Mis en ligne ce lundi sur le canal Telegram, cet enregistrement fait beaucoup de bruit en Russie. Pendant sept minutes, il accuse Moscou de ne pas faire suffisamment d’efforts. “Toutes les questions que j’ai posées sur les munitions sont restées sans réponse”, a poursuivi Prigojine en criant. “Pourtant, il y a des munitions. L’industrie de l’armement en a produit suffisamment. Elle donne ce dont le pays a besoin et il y a même des surplus. Elle a produit un volume qui n’a été fabriqué nulle part dans le monde au cours des 80 dernières années.”

Pour tenter de faire bouger les choses, Wagner et ses hommes avaient même exposé une salle remplie de cadavres pour faire comprendre l’urgence de la situation. “Malgré mes contacts et mes relations, je ne parviens pas à résoudre le problème.” Surtout, il ne comprend pas d’où vient la limitation. “Personne ne comprend. Tout le monde dit que je devrais m’excuser et obéir pour que mes hommes reçoivent des armes et des munitions. Mais à qui dois-je présenter mes excuses ? À qui dois-je obéir ?”, se questionne-t-il.

Forcément, Vladimir Poutine est visé par les attaques de Prigojine. S’il veut gagner la guerre, il va falloir agir. “Nos hommes meurent dans les tranchées et ne peuvent pas arrêter l’ennemi. Ils perdent des bras et des jambes. Leurs familles perdent un être cher. Nous les mettons dans un cercueil en zinc et les emmenons dans un cimetière. N’avez-vous pas assez de honte alors pour arrêter de pleurnicher et de comploter ?”

Pour le général, des morts sont causées inutilement. “Ceux qui nous gênent alors que nous essayons de gagner la guerre travaillent pour l’ennemi. Les Russes meurent mais ne se rendent pas. Et les Russes meurent actuellement, mais pas pour leur patrie. La moitié d’entre eux meurent parce que les militaires de haut rang ne bougent pas leur c*l et ne réalisent pas que ce ne sont pas des caprices. Il n’y a pas de caprices quand le pays est en danger”, a-t-il conclu.