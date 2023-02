D’après ce document, qui daterait de l’été 2021, une véritable stratégie est mise sur pied par Moscou, avec des objectifs à court terme (jusqu’en 2022), à moyen terme (jusqu’en 2025) et à long terme (2030), pour prendre progressivement le contrôle du Bélarus via des moyens politiques, économiques et militaires. Le Kremlin souhaiterait que les deux pays partagent une monnaie, un système fiscal et une armée uniques. Tout cela en garantissant “l’influence prédominante de la Fédération de Russie dans les politiques sociales, économiques, scientifiques, d’éducation et culturelles”.

Exclusive: a consortium of international investigative journalists including @holger_r and myself have obtained the Russian Presidential Administration’s strategy document for Vladimir Putin’s takeover of Belarus by 2030. https://t.co/hE6thFAzkl — Michael Weiss (@michaeldweiss) February 20, 2023

L’objectif final serait la formation d’un “Etat de l’Union” – comprendre une fusion – de la Russie et du Bélarus au plus tard d’ici la fin de la décennie. Le but ultime étant de créer un rempart contre l’OTAN. Le pays de Loukachenko est jusqu’à présent le seul allié de Poutine en Europe dans la guerre en Ukraine.

Ce projet existerait depuis la fin des années 1990 et, selon nos confrères du “Süddeutsche Zeitung”, plusieurs agents de renseignements estiment ce document crédible. Il s’inscrit aussi dans le rêve de la Grande Russie du président Poutine, qui souhaiterait réannexer tous les pays qui faisaient autrefois partie de l’empire russe.