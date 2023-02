Vladimir Poutine prononce un important discours: "On dirait que les Occidentaux sont fiers de leur attitude inacceptable" (DIRECT VIDEO)

Le chef d’État pointe une nouvelle fois la responsabilité occidentale dans le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il estime avoir agi de façon à protéger son pays en donnant l’ordre d’envahir l’Ukraine. “Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple de l’Ukraine. Le peuple de l’Ukraine est aujourd’hui l’otage des forces occidentales”, poursuit le président russe. “[…] La responsabilité de la guerre en Ukraine repose sur les épaules des Occidentaux et du régime de Kiev. L’Occident utilise l’Ukraine comme un point de lancement. L'Occident veut en finir avec la Russie. Je ne vais pas citer les chiffres des livraisons d’armes prévues. Mais il faut bien comprendre : plus l’Occident livre des armes, plus nous serons obligés d’intervenir.”

Multipliant les propos polémiques, le chef du Kremlin s’attaque violemment à l’Occident dénonçant notamment sa décadence. Dans la foulée, Poutine promet de continuer “soigneusement” son offensive en Ukraine. “Il est impossible de battre la Russie”, se vante-t-il. “Je tiens à remercier tous les officiers, tous les soldats… qui participent aux combats.”

Le président russe réaffirme sa détermination à “pacifier” l’Ukraine, avant d’exiger un hommage aux personnes décédées sur le front. “Chaque famille des participants à l’opération spéciale doit être entourée de soins et d’honneur. Je propose la création d’un fond spécial pour les aider”, annonce Poutine, alors que le président est fréquemment pointé du doigt par les familles de soldats qui estiment qu’il utilise les jeunes Russes comme de la chair à canon.

Revenant sur les sanctions, Vladimir Poutine estime que "l'Occident a déclaré une guerre économique à la Russie". "Mais c'était un échec", lance le président russe. "Leur objectif est de faire souffrir les citoyens russes. Ces humanistes essaient de déstabiliser la société de l'intérieur, mais c'est raté. Ils ont sous-estimé la résilience des Russes."