C’est ainsi que, en plus de l’enquête pour homicide involontaire dans laquelle l’humoriste se trouve, une autre investigation est en cours, et pas des moindres : le comédien est accusé de détention d’images pédopornographiques.

Patrick M. , l’homme ayant porté l’accusation, s’est présenté à la police de Paris pour signaler les agissements de Pierre Palmade, affirmant que, le 14 janvier dernier, l’humoriste aurait expliqué qu’il pouvait “disposer sexuellement” de deux enfants de 7 et 9 ans. De plus, l’homme a déclaré avoir pu voir un début de vidéo pédopornographique que Pierre Palmade lui aurait montrée mais où l’on ne peut reconnaître l’humoriste.

Ensuite, mardi 21 février, une seconde personne s’est présentée, renforçant les soupçons autour du comédien. Ce dernier a déclaré détenir des vidéos montrant l’humoriste en train de regarder des vidéos pédopornographiques.

Mais comment s’est-il procuré ces images ?

Par le plus grand des hasards. Ce deuxième témoin avait en fait racheté quelques mois plus tôt un téléphone portable à une personne appartenant à l’entourage de l’humoriste. C’est ainsi qu’il a pu trouver des vidéos dans lesquelles on peut voir Pierre Palmade qui consulte des contenus pédopornographiques sur un ordinateur portable en compagnie d’un autre homme.

Les enquêteurs sont actuellement en train d’analyser ces vidéos.