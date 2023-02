Une Tesla hors de contrôle fait un mort en Chine

Le 17 février, des caméras de surveillance ont filmé le moment où la Tesla Model 3 d'un couple est devenue incontrôlable et a percuté des véhicules dans la ville de Rui'an, dans l'est de la Chine. Selon les autorités locales, les freins de la voiture ne fonctionnaient plus. La femme du conducteur a été tuée dans l'accident. Lors d'accidents similaires, le constructeur a toujours démenti une défaillance des systèmes de sécurité à bord de ses véhicules.