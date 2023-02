Affaire de corruption au parlement européen : les 1,5 million d’euros trouvés à Bruxelles seraient dérisoires à côté de la somme réelle versée

À lire aussi

Néanmoins, cette somme, déjà impressionnante, ne serait en réalité que dérisoire en comparaison au réel pactole qu’auraient versé le Maroc et le Qatar. Comme l’explique Politico, après avoir consulté le mandat d’arrêt d’Eva Kaili, on parlerait de plusieurs millions d’euros de paiements. De fait, le document décrit “des sommes d’argent considérables payées secrètement, en espèces par le Maroc et le Qatar”. Il semblerait par toute vraisemblance que le ministre du Travail soit le contrôleur des activités de M. Panzeri, l’intermédiaire qui aurait permis à toute cette corruption de se réaliser. Le média spécialisé dans cette affaire décrit donc Bruxelles comme le cœur d’un gros réseau dirigé par le ministre du Travail du Qatar, Ali Bin Samikh Al Marri.

Où se trouve aujourd’hui tout cet argent ? C’est l’interrogation qui subsiste, l’enquête se poursuit. Rappelons qu’en Belgique, l’eurodéputé Marc Tarabella suspecté dans cette affaire, qui continue de nier avoir touché quelconque argent, est toujours détenu à Saint-Gilles.