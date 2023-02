Depuis lors, l’humoriste est sous le feu des critiques et a même été mis en examen pour homicide involontaire. Une enquête a également été ouverte pour détention d’images pédopornographiques et son domicile a été perquisitionné. Face à cet engouement, Pierre Palmade se retrouve de plus en plus isolé. Son amie de longue date Michelle Laroque semble d’ailleurs avoir décidé de prendre ses distances. Aujourd’hui, c’est un nouveau coup dur pour la star qui voit sa statue de cire au musée Grévin retirée depuis ce lundi.

”Nous avons décidé de l’enlever par égard pour la famille (touchée par la collision). C’est une affaire tragique, et nous en sommes plus que désolés”, a réagi le musée. Ce retrait devrait néanmoins être temporaire, mais face au mécontentement de certains visiteurs, le musée a été obligé d’agir.