Guerre en Ukraine: "La Belgique appelle au retrait immédiat, complet et sans conditions de toutes les forces militaires russes"

Elle a également assuré que la Belgique soutiendra, d'ici à l'avènement de la paix, l'Ukraine, "tant qu'il le faudra", pour conserver tout son sens à l'idée de sécurité collective au cœur de la Charte des Nations unies.

"La Belgique se joint à ceux, nombreux, qui appellent au retrait immédiat, complet et sans conditions de toutes les forces militaires de la Fédération de Russie du territoire ukrainien et au retour aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine", a affirmé la cheffe de la diplomatie belge lors d'un débat à l'Assemblée générale de l'ONU sur une résolution réclamant une paix "juste et durable" en Ukraine.

L'Ukraine et ses alliés espèrent que ce texte recueille, lors du vote prévu jeudi, le soutien le plus large possible face à la Russie, à la veille de l'entrée du conflit dans sa deuxième année. Ce texte a été présenté par une cinquantaine de pays, mais les Occidentaux tentent de convaincre une partie de la communauté internationale de s'y rallier.

"La Belgique soutient pleinement le projet de résolution qui nous a été soumis et qui a été élaboré de façon inclusive et transparente", a déclaré Mme Lahbib, selon le texte de son intervention obtenu à Bruxelles.

"Nous plaidons avec force pour un monde où la norme et l'état de droit l'emportent sur la loi du plus fort. C'est dans cet état d'esprit qu'il nous faut définir les principes d'une paix globale, juste et durable", a-t-elle ajouté