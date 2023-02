"Une armée et une marine modernes et efficaces sont une garantie de la sécurité et de la souveraineté du pays, une garantie de son développement stable et de son avenir", a affirmé Vladimir Poutine dans une courte vidéo à l'occasion de la Journée des défenseurs de la patrie et à la veille du premier anniversaire de l'offensive contre l'Ukraine.

"C'est pourquoi, comme auparavant, nous accorderons une attention prioritaire au renforcement de nos capacités de défense", a-t-il ajouté, au moment où l'armée russe tente de repasser à l'offensive dans le Donbass ukrainien après une série de revers.

Le président russe a dit vouloir "conduire le développement équilibré et de haute qualité de toutes les composantes des forces armées" en équipant ses troupes notamment de "nouveaux systèmes de frappe, d'équipements de reconnaissance et de communication, de drones et de systèmes d'artillerie".

M. Poutine, dans cette vidéo de moins de cinq minutes publiée par le Kremlin, s'est ainsi félicité de "l'augmentation actuelle de la production de toute la gamme d'armes conventionnelles" par le complexe militaro-industriel russe, tout en appelant à faire encore plus.

Le président russe a enfin une nouvelle fois salué "le courage" et l'"héroïsme" des soldats russes engagés en Ukraine après un an d'offensive. "L'unité incassable (de la nation) est la clé pour la victoire", a-t-il encore fait valoir.

Mercredi, il avait prononcé une allocution sur scène dans le principal stade de Moscou lors d'un grand concert patriotique, affirmant que son armée combattait en Ukraine pour ses "terres historiques".

L'armée russe connaît de lourdes pertes depuis un an et le début de l'offensive contre son voisin. Face à une série de revers militaires, M. Poutine a mobilisé à partir de septembre au moins 300.000 réservistes, si bien que nombre d'observateurs s'attendent à un nouvel assaut d'ampleur dans les semaines à venir.