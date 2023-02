Le parquet de Melun, qui avait notifié vouloir le placement de l’humoriste en détention provisoire, a fait appel de cette décision de justice. Ce vendredi 24 février, cet appel sera examiné devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Pierre Palmade sera-t-il présent à cette audience ?

L’humoriste doit bel et bien comparaître devant la justice ce vendredi, deux semaines après l’accident. Mais selon une source judiciaire de nos confrères de TF1, rien ne l’oblige à être présent lors de cette audience.

”Il n’y a pas de coercition physique. La cour ne délivre pas de mandat car Pierre Palmade n’est pas détenu. C’est une convocation judiciaire, en principe, on y répond. Après, M. Palmade peut faire valoir des arguments pour ne pas répondre à cette convocation, notamment le motif médical.”

L’avocate du comédien, Me Céline Lasek, n’a pas voulu répondre quant à une éventuelle présence physique de son client vendredi, toujours selon TF1.

En l’état des choses, l’avocate de Pierre Palmade pourrait demander un renvoi de l’audience si son client ne s’y présente pas ou pour d’autres raisons. La cour se réserve le droit ensuite de renvoyer ou non.

L’accident de la route

Cette audience ne sera consacrée qu’aux conséquences de l’accident de Villiers-en-Bière. Notamment l’assignation à résidence de l’humoriste ou sa mise en détention. Actuellement, Pierre Palmade se trouve à l’hôpital de Paul Brousse où il est suivi pour son addiction à la cocaïne.

L’audience sera publique et débutera à 9h ce 24 février. Il est possible qu’une demande de huis clos soit introduite. Ce sera à la cour d’accepter ou non cette demande.

Une heure, c’est le temps que devrait durer le débat entre la défense de l’humoriste et le parquet général. “La cour appréciera ce qu’elle entend faire à l’issue : mettre en délibéré ou statuer immédiatement à l’audience”, explique une source judiciaire.

Ensuite ?

Si la cour confirme l’assignation à résidence de l’humoriste et qu’il est présent lors de l’audience, il sera reconduit à l’hôpital dans lequel il se trouve actuellement. Dans le cas contraire, la justice placera Pierre Palmade sous mandat de dépôt pour son placement en détention. Ce qu’avait d’abord demandé le parquet de Melun.

En cas d’absence du prévenu, et si la justice française infirme le mandat de dépôt, il faudra donc exécuter ce mandat et c’est le parquet de Melun qui le ferait. Dans ce cas, la police pourrait se rendre à l’hôpital de Paul Brousse pour conduire Pierre Palmade en prison.